Dinami, verso la nomina di un medico temporaneo. Di Bella: “Al primo posto c’è la salute, le polemiche non servono”

“Il mio unico obiettivo è quello di difendere i diritti della nostra comunità, la visibilità non mi interessa. Mi interessa, invece, che i cittadini di Dinami possano contare su un medico e che la loro salute possa essere pienamente tutelata”. Il responsabile regionale del Patronato Encal Cisal ed ex vicesindaco Nino Di Bella fa il punto della situazione e conferma che “sta per essere nominato un medico provvisorio per il nostro paese, in attesa della definizione della zona carente e della nomina del medico titolare”.

“Nel frattempo – precisa Di Bella – c’è anche la possibilità di scegliere tra uno dei medici dei centri di Arena, Dasà e Acquaro. Si va, dunque, nella direzione della risoluzione definitiva della problematica che è ciò che tutti auspicavamo. Ad ogni modo, va mantenuta alta l’attenzione e si deve continuare a vigilare. Ritengo che, essendo questa una rivendicazione di un diritto fondamentale, non ci possano essere lotte fra poveri, divisioni, strumentalizzazioni o polemiche. Al primo posto – conclude – ci deve essere la salute dei cittadini e tutti, con senso di responsabilità, dobbiamo contribuire a raggiungere questo scopo”.