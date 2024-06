Dinami, tutto pronto per l’evento “Colori del passato”: l’arte come veicolo di sviluppo

Far crescere, attraverso l’arte, l’amore per il proprio paese stimolando il senso di appartenenza e spingendo all’azione per il miglioramento dell’esistente. In altre parole, favorire lo sviluppo tramite il potente veicolo artistico, che fa fiorire le emozioni favorendo l’emergere delle energie latenti.

Con questo scopo, è stato promosso dai volontari melicucchesi con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, l’evento “Colori del passato” che avrà luogo il 5, 6 e 7 luglio a Melicuccà nel rione Calzetta. Gli artisti (locali, provenienti da diversi angoli della Calabria ed anche dal Lazio) Salvatore Dimasi, Giorgia Foti, Giorgia Imperioli, Giuseppe Sabatino, Pietro Colloca, Francesca Tassone e Chiara Marzano, grazie al loro tocco originale, rappresenteranno storie e proverbi di una volta, dipingeranno le pareti con maestria, regaleranno gioie, libereranno i sentimenti.

“Si tratta di un avvenimento per noi importante – ha sottolineato il sindaco Antonino Di Bella – che ci consentirà di rafforzare i legami che tengono unita la nostra comunità ed allo stesso tempo di far conoscere i suoi tratti caratteristici. L’arte, infatti, può lanciare e trasmettere messaggi significativi, che superano il tempo e lo spazio. Sono inoltre in programma – ha aggiunto – altre iniziative pensate per potenziare il turismo religioso e, più in generale, dare vigore – pur in un contesto non semplice anche a causa delle condizioni della viabilità – al processo di crescita socio-economica. Noi però ci crediamo e faremo tutto il possibile per dare a Dinami il futuro che si merita”.