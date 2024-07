Dinami, successo per l’iniziativa “A ruga melicuccota” [VIDEO]

L’Amministrazione comunale di Dinami, guidata dal sindaco Antonino Di Bella, ringrazia i volontari-promotori per la buona riuscita dell’iniziativa “A ruga melicuccota” durante la quale è stato inaugurato il rione Calzetta. I visitatori hanno potuto ammirare la mostra fotografica “Scatti del passato”, quella di pittura dell’artista Mimmo Romanò e quella riguardante le antiche tessiture e i ricami. L’evento è stato arricchito dalla degustazione di “curudicchi e ciambelle dolci” preparate al momento e dai giochi per bambini. “Questo appuntamento – ha commentato il sindaco – riproduce la nostra calabresità e ci fa sentire orgogliosi delle nostre origini. Noi faremo sempre la nostra parte per sostenere quelle attività che danno forza alle nostre tradizioni”.