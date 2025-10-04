Dinami, sopralluogo dei vertici dell’Arma all’ex scuola materna: l’Amministrazione intende destinarla a sede della Stazione dei Carabinieri

Il comandante provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia Antonio Parillo, il capitano della Compagnia di Serra San Bruno Pierantonio Tarantino, maresciallo della Stazione di Dinami Antonio Azzerello hanno effettuato un sopralluogo presso i locali dell’ex scuola materna, che l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nino Di Bella, intende ristrutturare per destinarli a nuova sede della Stazione dei Carabinieri.

Il primo cittadino e tutta l’Amministrazione hanno rivolto i migliori auguri all’ufficiale e rinnovato “l’impegno a collaborare per garantire una sede adeguata alle esigenze dell’Arma sul territorio”.

In merito al progetto di riconversione della struttura, l’Amministrazione ha già presentato al Ministero dell’Interno una richiesta di contributo pari a un milione di euro.