Dinami, scuola per l’infanzia aperta solo di mattina: genitori in protesta, il sindaco scrive al Provveditorato

I genitori dei bambini della scuola per l’infanzia di Dinami, ricadente nell’Istituto comprensivo di Acquaro, hanno dato origine ad una manifestazione per protestare contro l’apertura solo mattutina del plesso, ritenuta motivo di disagi. Secondo quanto espresso dai partecipanti, l’elenco aggiornato dei iscritti comprenderebbe 18 discenti e non 11 come inizialmente prospettato. Ciò è stato peraltro messo nero su bianco dal sindaco Antonino Di Bella in una missiva inviata al Provveditorato agli studi di Vibo Valentia nella quale viene chiesto di tener conto della Pec inviata lo scorso 27 giugno (con la quale veniva appunto comunicata l’iscrizione di 18 bambini) e, di conseguenza, di mettere in atto tutte le misure necessarie per consentire l’apertura anche pomeridiana. Dunque, l’Amministrazione comunale si schiera a sostegno delle famiglie ritenendo opportuno un servizio a tempo pieno.