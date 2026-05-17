Dinami, nuova luce per il Parco di Soreto grazie ai volontari

Il Parco di Soreto è tornato a splendere grazie all’impegno, alla passione e al grande senso civico dei volontari che hanno dedicato il proprio tempo alla pulizia e alla cura di uno dei luoghi più importanti e significativi per la comunità di Dinami. Il sindaco Nino Di Bella ha rivolto un sincero e sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a questo eccellente risultato. Ogni gesto compiuto oggi ha infatti avuto un valore rilevante per restituire dignità, bellezza e decoro a un luogo che rappresenta storia, memoria e identità del territorio.

“Avrei sperato in una partecipazione ancora più numerosa – ha dichiarato il primo cittadino – ma sono comunque contento e profondamente grato a tutte le persone che hanno scelto di esserci. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno dato nuovamente splendore al Parco di Soreto, un luogo per me importantissimo per la sua storia, per il suo valore e per tutto ciò che rappresenta per la nostra comunità”.

Il sindaco ha inoltre espresso l’auspicio che possa essere organizzata presto un’altra giornata di volontariato per completare definitivamente la pulizia e la valorizzazione dell’area. L’obiettivo è quello di continuare a prendersi cura del parco, rendendolo sempre più accogliente e fruibile per cittadini e visitatori.

Un pensiero è stato rivolto anche al Parco naturale regionale delle Serre, con la speranza che possa “realizzare iniziative importanti per valorizzare ulteriormente il territorio, soprattutto considerando che il Cammino Normanno attraversa anche Soreto, rappresentando una grande opportunità di crescita culturale, turistica e sociale per tutta l’area”.

“Il Parco di Soreto – ha affermato ancora Di Bella – non è soltanto un’area verde, ma un simbolo di appartenenza e un patrimonio da custodire con amore e rispetto. Restituirgli bellezza significa preservare una parte preziosa della nostra identità e lasciare un esempio positivo alle future generazioni”.

La giornata si è svolta in un clima di collaborazione, amicizia e spirito di comunità, dimostrando ancora una volta quanto sia importante unirsi per il bene del paese.

L’Amministrazione comunale ha rinnovato il proprio ringraziamento a tutti i volontari che, con impegno e generosità, hanno reso possibile questa bellissima iniziativa. Un piccolo gesto che ha avuto un grande significato per tutta Dinami.