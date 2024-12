Dinami, lunedì l’inaugurazione della nuova sede della guardia medica. Di Bella chiede all’Asp l’istituzione di una postazione “Victor”

Sarà inaugurata lunedì alle 12 la nuova sede della guardia medica della frazione Melicuccà di Dinami. Per l’occasione, il sindaco Nino Di Bella ha invitato i componenti della Commissione straordinaria dell’Asp di Vibo Valentia Vittorio Piscitelli e Gandolfo Miserendino, il direttore del distretto unico Raffaele Bava e la dottoressa Dolores Passante dell’area distrettuale di Serra San Bruno suggerendo un sopralluogo negli altri locali ubicati nello stesso immobile al fine di accertare l’idoneità degli stessi per l’inserimento di una postazione “Victor”. Il primo cittadino ha ricordato nella missiva d’invito come le postazioni “Victor” già presenti nei territori di Nicotera, Pizzo, Vibo Marina, Filadelfia e Mongiana si siano rivelate “fondamentali per la comunità” specificando che il Comune di Dinami – vista la distanza dai centri di primo soccorso – è disposto a offrire gratuitamente all’Asp i locali. Peraltro, l’Assemblea dei sindaci dell’Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno nella seduta del 14 novembre si era espressa favorevolmente in merito alla realizzazione di una postazione “Victor” a Dinami sostenendo la proposta dello stesso Di Bella.