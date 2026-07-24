Dinami, la Pro Loco “Tre Colli” presenta il calendario estivo 2026: cultura, tradizioni, gusto e divertimento per valorizzare il territorio

La Pro Loco “Tre Colli Dinami APS”, con il patrocinio del Comune di Dinami e il sostegno dell’Ente Pro Loco Italiane Calabria, presenta il calendario degli eventi estivi 2026, un ricco programma di iniziative pensato per promuovere il territorio, le tradizioni locali e creare momenti di aggregazione per cittadini, emigrati e visitatori.

Il cartellone prenderà il via venerdì 24 luglio con “Pro Loco in Festa”, presso la villa comunale di Melicuccà, una serata dedicata a giochi, musica, gusto e divertimento per grandi e piccini.

Gli appuntamenti proseguiranno lunedì 3 agosto a Monsoreto con “Le Meraviglie dell’Artigianato”, una giornata dedicata alle eccellenze artigianali e ai prodotti tipici del territorio, per valorizzare il lavoro degli artigiani locali e le antiche tradizioni.

Giovedì 6 agosto sarà la volta di “Scatti di Orgoglio”, una mostra fotografica accompagnata dalla musica, pensata per raccontare e valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico del comprensorio.

Il calendario si concluderà lunedì 17 agosto a Dinami con la tradizionale “Gara del Dolce”, una serata all’insegna della creatività, della convivialità e della riscoperta delle ricette della tradizione, arricchita da momenti di intrattenimento musicale.

“Questo programma – sottolineano gli organizzatori – rappresenta un’importante occasione per far vivere il territorio, promuovere le sue eccellenze e rafforzare il senso di comunità. Attraverso cultura, tradizioni e momenti di festa vogliamo offrire un’estate ricca di iniziative capaci di coinvolgere residenti, emigrati e turisti, contribuendo alla valorizzazione dell’immagine di Dinami e delle sue frazioni”.