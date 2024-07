Dinami, la Nuova Medimo Oratori ottiene il Premio “Fair Play” al “Primo Torneo Città di Melicucco”

Piccolo ma importante segnale quello lanciato dai bambini della Nuova Medimo Oratori (Categoria “Primi Calci”) che al “Primo Torneo Città di Melicucco” si sono aggiudicati il Premio “Fair Play”. All’evento hanno preso parte 21 squadre calabresi che si sono affrontate con lo scopo principale di divertirsi. L’iniziativa ha assunto una forte valenza sociale ed ha rappresentato un momento di conoscenza e confronto. I piccoli calciatori in erba (classe 2015 e 2016) della Nuova Medimo Oratori si sono distinti per la correttezza e la lealtà dando prova di portare avanti i più sani valori sportivi. Dunque, hanno centrato l’obiettivo di fondo del calcio: quello di rispettare gli altri in un contesto di competizione sportiva valorizzando le differenze. Particolarmente soddisfatta la società – in particolare il presidente don Rocco Antonio Suppa e l’allenatore Antonino Di Bella – che hanno espresso “la volontà di crescere ulteriormente” ed hanno ringraziato le famiglie per la costanza e l’impegno quotidiano.