Dinami, imbrattato il cartello del Cammino del Normanno. Di Bella sporge denuncia contro ignoti

Il cartello con le indicazioni relative al Cammino del Normanno è stato imbrattato da ignoti che lo hanno reso non visibili immagini ed indicazioni. Il colore nero è stato rimosso dal sindaco Nino Di Bella, che ha poi provveduto ad informare i Carabinieri dell’accaduto ed a sporgere denuncia contro ignoti. Resta per un gesto non comprensibile, condannato dalla comunità locale. “Un atto vandalico – ha commentato il primo cittadino – non sporca soltanto un cartello: sporca il senso di appartenenza a una comunità. Il Cammino del Normanno è un simbolo della bellezza e della storia che attraversano il nostro territorio. Chi ha compiuto questo gesto ha creduto di colpire qualcuno, ma ha colpito l’intera comunità di Dinami, compreso sé stesso. Perché chi non rispetta il proprio paese, finisce per perdere anche il rispetto per la propria identità”.