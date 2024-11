Dinami, il “Pioppo di San Francesco” inserito nell’elenco degli alberi monumentali

È stato inserito nell’elenco degli alberi monumentali grazie al decreto direttoriale n. 579238 – pubblicato sul sito del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste lo scorso 4 novembre – ma il suo valore è noto da tempo. Il cosiddetto “Pioppo di San Francesco” ha circa 600 anni e, finalmente, grazie all’impegno del parroco di Dinami don Rocco Suppa, dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Nino Di Bella, del Reparto Carabinieri Biodiversità diretto dal maggiore Rocco Pelle e della Regione Calabria ha avuto il giusto riconoscimento. Si tratta di un pioppo nero populis nigra – salutato da San Francescodi Paola il 1° aprile del 1464 in occasione del suo passaggio da Soreto – che si trova lungo il percorso del cammino del Normanno nell’area di Soreto, che diventerà aria sosta e rifugio per i turisti che lo percorreranno e qui potranno tra l’altro ammirarlo.

È quindi un albero speciale che potrebbe raccontare tanto: già esisteva, infatti, durante la costruzione del monastero agostiniano di Santa Maria de Jesus (che si trova a pochi metri), iniziata nel 1490 e conclusa 1505.

Era inoltre presente per il matrimonio tra Gianfrancesco Conclubet, conte di Arena, Soreto e Stilo e Laura Carafa della Spina, avvenuto nel 1496

È stato testimone paziente e silenzioso durante i grandi cataclismi di fine ‘700 e inizi ‘900, delle grandi alluvioni che l’hanno sommerso e dei conflitti bellici del ‘900.

L’elenco degli alberi monumentali riconosce gli alberi che si distinguono per il loro valore biologico ed ecologico, storico e culturale, oltre che per la loro rarità e il ruolo che svolgono come habitat per alcuni animali. Il pioppo è quindi motivo d’orgoglio per tutta la comunità di Dinami.