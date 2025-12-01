Dinami, il Consiglio comunale pronto a chiedere “l’immediata nomina di un medico di Medicina generale titolare”

Il sindaco Nino Di Bella porterà nel prossimo Consiglio comunale, previsto per giovedì, un documento volto a chiedere soluzioni rispetto alla “situazione di grave carenza dei servizi sanitari di base sul territorio comunale e nelle frazioni limitrofe”.

Prendendo le mosse dalla considerazione secondo cui “il Comune di Dinami risulta attualmente privo di un medico di base, condizione che crea un disagio sanitario significativo per l’intera popolazione”, il civico consesso chiederà “l’immediata nomina di un medico di Medicina generale titolare”, evidenziando che “l’Amministrazione comunale mette a disposizione, gratuitamente, locali pienamente idonei e già conformi ai requisiti richiesti per l’esercizio della professione”.

Nelle more della nomina di un nuovo medico titolare, il Consiglio chiederà inoltre “la possibilità di un rientro temporaneo dei dottori Ciccone Gregorio e Greco Vincenzo, già medici di base a Dinami e oggi in quiescenza e liberi professionisti, affinché possano garantire continuità assistenziale fino alla definizione della procedura di assegnazione della sede”.

Tale richiesta è motivata dal fatto che “la popolazione di Dinami è in larga parte anziana e il territorio è montano, disagiato, carente di mezzi di trasporto e difficilmente raggiungibile, rendendo impraticabile per molti cittadini lo spostamento verso altri comuni per servizi sanitari essenziali”.

Altra richiesta è quella concernente “l’istituzione di una postazione 118 presso il Comune di Dinami, in considerazione del venir meno dell’efficacia del servizio di guardia medica, oggi non più adeguato a garantire assistenza tempestiva”.

Una postazione 118 a Dinami avrebbe “un’importanza strategica, coprendo un’area vasta comprendente: Boscoreggio, Monsoreto, Melicuccà di Dinami, Limpidi, Acquaro, Piani di Acquaro e Dasà, oltre naturalmente al territorio comunale di Dinami”.

La presenza del 118 costituirebbe, dunque, “un servizio salvavita indispensabile per una popolazione geograficamente isolata”.

Un ulteriore obiettivo è quello di “assicurare la continuità del servizio di prelievi ematici, fondamentale per i cittadini fragili, cronici e privi di mezzi di trasporto, allo scopo di evitare disservizi che comporterebbero ulteriori disagi sanitari e sociali”.

Il Consiglio vuole in sostanza “un intervento urgente e concreto dell’Asp di Vibo Valentia, al fine di garantire il diritto alla salute per tutti i cittadini del Comune di Dinami e dei territori limitrofi”.