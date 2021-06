Dinami. Di Bella: “Troppi interessi elettorali, l’impianto dei rifiuti non può essere l’unico argomento per la nostra comunità”

“Occorre considerare tutte le esigenze della comunità e del territorio, evitando di concentrare l’attenzione su un unico tema, seppur rilevante, che sembra monopolizzare ogni discussione, probabilmente per dare sfogo ad esigenze di tipo elettorale”.

L’ex vicesindaco Nino Di Bella interviene alla vigilia dell’assemblea pubblica indetta per illustrare “la progettualità vertente la realizzanda piattaforma industriale di trattamento dei rifiuti” e sottolinea che “non possono passare in secondo piano i molteplici problemi che Dinami deve affrontare”.

“Il punto – spiega Di Bella – non può essere solo se vada realizzato un impianto di trattamento dei rifiuti con discarica valutando complessivamente l’aspetto economico, quello ambientato e quello relativo alla salute. Vanno invece trovate soluzioni in riferimento al processo di sviluppo, alla disoccupazione, all’assistenza agli anziani, alla pulizia ed alla cura del paese. Mi chiedo, ad esempio, perché non venga sfruttato il finanziamento di circa 1.600.000 euro intercettato dall’ex Amministrazione comunale per il depuratore o perché non s’intervenga sulla viabilità per assicurare migliori collegamenti con Paravati di Mileto. Ritengo inoltre che ogni attore politico e sociale debba guardare ai bisogni reali e non all’interesse elettorale del momento cavalcando temi e strumentalizzando situazioni. Invito tutti – conclude – ad essere responsabili e a pensare al futuro di Dinami e non alla prossima scadenza elettorale”.