Dinami, Di Bella: “Rischiamo di rimanere senza medico, l’Asp intervenga con urgenza”

“Con il pensionamento già avvenuto di un medico di base ed il pensionamento entro fine mese di un altro medico, Dinami rischia di trovarsi senza alcuna copertura in termini di tutela della salute. Il problema è qui ed ora e va affrontato con decisione”.

L’allarme è lanciato dall’ex vicesindaco e rappresentante della Cisal Nino Di Bella, preoccupato per gli scenari che si potrebbero prefigurare in assenza di novità.

“Ringraziamo il dottor Ciccone ed il dottor Greco per la loro preziosa attività sul territorio – sostiene Di Bella – e speriamo che vengano adeguatamente rimpiazzati. Chiediamo all’Asp di Vibo Valentia di nominare urgentemente un nuovo medico per il nostro paese, che di fatto è Zona carente. Considerato che la popolazione è composta principalmente da anziani che versano in precarie condizioni di salute e visto il particolare momento storico-sociale – aggiunge Di Bella – è inaccettabile il pensiero di poter rimanere scoperti rispetto ad un servizio essenziale. Non è infatti ipotizzabile dover ricorrere alle cure rivolgendosi ad un medico operante in un altro centro. Inoltre, è in atto un processo di spopolamento che, alla luce di quanto sta accadendo, diventerà ancor più devastante”.

Il problema si presenta nell’immediatezza e Di Bella pretende “un provvedimento di indicazione di un medico di base provvisorio che avvenga a stretto giro di posta”. “Diversamente – conclude – sarà avviata una raccolta firme da presentare all’Asp e saranno messe in campo tutte le iniziative legali utili a ripristinare un diritto insopprimibile”.