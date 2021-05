Dinami, Di Bella pronto a ripulire il viale del cimitero: “Con me tanti volontari dotati di senso di responsabilità e rispetto”

L’ex vicesindaco e rappresentante sindacale Nino Di Bella ha presentato una richiesta al Comune di Dinami per chiedere di essere autorizzato, insieme ad un gruppo di volontari, a provvedere nella giornata di domenica alla pulizia del viale principale del cimitero.

“Credo che sia – ha spiegato Di Bella – un atto di rispetto e di responsabilità verso i defunti, doveroso per una comunità che vuole definirsi civile. Se fossero partiti i Progetti utili alla collettività, forse non ci sarebbe stato bisogno di questo tipo di azioni, ma adesso è necessario solo procedere con la risoluzione del problema. Invito, pertanto, tutti i cittadini che hanno a cuore il decoro e la cura dei luoghi più importanti del nostro paese ad unirsi a noi, dando la loro disponibilità a collaborare. Dinami è ricca di persone dotate di grande senso di responsabilità e sono certo che saremo in tanti a compiere un gesto che va nella direzione dell’educazione e del rispetto del culto dei morti”.

Di Bella allarga poi l’orizzonte del ragionamento e sostiene che “finalmente anche il nostro Comune si è svegliato e si è attivato per promuovere la vaccinazione”. “Conosciamo bene le difficoltà degli Enti del Mezzogiorno d’Italia – riflette Di Bella – ma in tanti Comuni è possibile riscontrare segnali di vitalità amministrativa che, purtroppo, a Dinami sembrano scarseggiare. I cittadini possono comunque dimostrare la loro volontà di proiettarsi verso il futuro rimboccandosi le maniche senza attendere le azioni pubbliche. Abbiamo tanti esempi nel nostro paese – conclude – di persone attive e dotate di senso civico, pronte a fornire il loro apporto disinteressato. A partire da tante mamme, a cui rivolgo i migliori auguri in occasione della loro festa, che s’impegnano quotidianamente per realizzare un cammino di riscatto basato sul generoso lavoro”.