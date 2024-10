Dinami, Di Bella chiede a Occhiuto l’istituzione di una postazione del 118

Il sindaco di Dinami, Antonino Di Bella, ha inviato una missiva al presidente della Regione Calabria e commissario alla Sanità Roberto Occhiuto ed al commissario dell’Azienda Zero Gandolfo Miserendino, per esprimere “apprezzamento per l’opera di riorganizzazione dei servizi sanitari messa in campo in condizioni di disagio e tra mille avversità amministrative in gran parte ereditate da un passato che si cerca ogni giorno di mettere alle spalle”. Il primo cittadino ha auspicato “l’istituzione in loco di una postazione del 118 al fine di dare risposte necessarie per il servizio di primo soccorso”, che potrebbe “inserirsi in una importante rete di servizi al cittadino perché, come è stato ampiamente dimostrato, la tempestività del primo soccorso serve a salvare una vita”.



Secondo Di Bella, “il comune di Dinami ritiene di possedere i requisiti territoriali e le giuste professionalità per candidarsi, a buon titolo, ad avere istituita sul proprio territorio una postazione del 118. L’Amministrazione – aggiunge – è disposta a collaborare concedendo, in forma totalmente gratuita, la struttura occorrente, esistente in zona baricentrica, per la sede della postazione del 118 essendo perfettamente idonea allo scopo sotto ogni aspetto tecnico e igienico. Dinami, per la sua particolare posizione geografica, si trova collocato al centro di un vasto territorio che comprende diversi centri privi di strutture sanitarie di primo soccorso, per cui l’istituzione di una postazione del 118 si rende quanto mai necessaria, e, se si considerano le condizioni in cui sono costretti ad operare i Pronto Soccorso degli ospedali del territorio, ben si giustifica l’iniziativa portata avanti da questa Amministrazione comunale”. Il sindaco specifica inoltre che “a Dinami operano da anni, associazioni di volontariato che, con competenza e professionalità, portano avanti le finalità statutarie anche in materia sanitaria” e rimarca che “il Comune apprezza e condivide l’opera di tali associazioni ed intende coinvolgerle attivamente nella migliore gestione dell’ambulanza che si chiede di assegnare nell’interesse superiore di una nuova e ragionata disposizione dei servizi pubblici essenziali nel territorio dell’interno”. Queste considerazioni portano alla conclusione per cui “il comune di Dinami ha tutte le carte in regola per ospitare una postazione del 118 e fiduciosamente confida in una benevola valutazione della propria istanza nell’ottica di una partecipazione e collaborazione attiva tra amministrazioni e livelli di governo superiori nell’ottica del bene comune e del diritto alla salute per ogni cittadino”.