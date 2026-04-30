Dinami, Di Bella: “Al via iniziative che valorizzano comunità, identità e responsabilità: un percorso condiviso per il futuro”

“Nel mio ruolo di sindaco, ritengo fondamentale sottolineare il valore delle iniziative che, nei prossimi giorni, interesseranno il nostro territorio e che rappresentano, a pieno titolo, un esempio concreto di partecipazione civica, crescita culturale e valorizzazione della nostra identità”. Il primo cittadino Nino Di Bella rileva l’importanza degli eventi che avranno luogo nei prossimi giorni e sottolinea l’importanza di dare forza alle proprie radici.

Il 9 maggio, a Paravati, in occasione della presentazione della monografia “I Santuari delle Diocesi di Basilicata e Calabria”, sarà dato particolare rilievo alla lettura del decreto “Dinami Civitas Mariae”. Un momento di alto valore simbolico e istituzionale, che riconosce e rafforza il legame profondo tra la nostra comunità e la propria tradizione religiosa e culturale. Tale riconoscimento non rappresenta soltanto un elemento identitario, ma anche un’opportunità di crescita e di promozione del territorio in una prospettiva più ampia.

Il 15 maggio, inoltre, si terrà l’incontro dal titolo “Serre e Alto Mesima: dalla tragedia demografica alla restanza”, un’importante occasione di analisi e confronto su uno dei temi più rilevanti per il futuro delle aree interne: il calo demografico. La presenza di qualificati relatori consentirà di approfondire le dinamiche in atto e di individuare possibili strategie volte a contrastare lo spopolamento, favorendo invece processi di permanenza e sviluppo sostenibile.

A seguire, il 17 maggio, la comunità sarà chiamata a un gesto concreto di responsabilità e appartenenza con la Giornata di pulizia del Parco di Soreto. Un’iniziativa che va oltre il semplice intervento ambientale, configurandosi come un atto di cittadinanza attiva e di tutela del bene comune.

Di Bella rivolge “un sentito invito a cittadini, associazioni e operatori del settore a contribuire attivamente, mettendo a disposizione anche mezzi e competenze.

Questi appuntamenti, pur nella loro diversità – rimarca – delineano una visione chiara: costruire una comunità consapevole, capace di prendersi cura del proprio territorio, di interrogarsi sulle proprie criticità e di valorizzare le proprie radici. L’Amministrazione comunale – conclude – continuerà a sostenere e promuovere ogni iniziativa che vada in questa direzione, nella convinzione che solo attraverso l’impegno condiviso sia possibile garantire un futuro solido e dignitoso al nostro paese”.