Dinami, Di Bella affronta il caso medico: “I cittadini hanno ragione ad evidenziare le criticità, ma gli interventi vanno studiati attentamente”

“Capisco le lamentele dei cittadini dovute a disagi reali, però la situazione è complessa e va adeguatamente approfondita”. Il sindaco di Dinami, Nino Di Bella, affronta i rilievi mossi dai cittadini delle frazioni di Monsoreto e Melicuccà, ma cerca di rimanere lucido in relazione ai provvedimenti da adottare.

“Al momento – precisa il sindaco – c’è un medico su Dinami centro, un’altra dottoressa nominata a Dinami che però non possiamo obbligare a recarsi nelle varie frazioni e un ulteriore medico che ha molti pazienti ma ricade nel Distretto di Vibo Valentia, non in quello di Serra San Bruno. C’è da considerare che, con questo contesto, Dinami rischia di perdere la guardia medica. Io dico che i cittadini hanno ragione ad evidenziare le criticità, ma bisogna anche pensare che rischiamo di perdere la guardia medica. Pertanto – ha aggiunto Di Bella – prossimamente provvederò a chiedere ufficialmente all’Asp di verificare se ci sono i numeri per un’altra zona carente”. Dunque, i passi da compiere vanno studiati evitando di commettere errori, tuttavia Di Bella assicurare alla popolazione che la sua Amministrazione metterà “il massimo impegno per l’individuazione di una soluzione percorribile e la sua effettiva realizzazione”.