Dinami, dalle frazioni di Monsoreto e Melicuccà si alza la voce dei cittadini: “Avere un medico è un nostro diritto, il sindaco si attivi per risolvere il problema”

Assicurare una postazione al medico di base in modo che anche gli abitanti delle frazioni di Monsoreto e Melicuccà di Dinami possano godere a pieno di un loro “essenziale diritto” vedendosi garantita “una reale tutela della salute”. Diventa sempre più corposa e determinata la richiesta di cittadini che, risiedendo in località distanti dal centro cittadino, non intendono rinunciare alla possibilità di ricorrere alle visite, alle indicazioni ed alle cure del medico di famiglia. “Siamo una popolazione – sostengono alcuni di essi – costituita in buona parte di anziani, spesso malati, che hanno una irrinunciabile necessità di confrontarsi spesso con un medico, ma ciò che altrove è scontato qui è complicato anche perché le condizioni della viabilità sono tutt’altro che agevoli. Avere un medico effettivamente disponibile è un nostro diritto e chi ha la responsabile di proteggere questo territorio deve mettere in campo tutte le azioni opportune per soddisfare le esigenze dei più deboli”. Chiaro il riferimento al sindaco Nino Di Bella, che, a loro avviso, “non può far trascorrere altro tempo senza intervenire concretamente”. Le affermazioni dei cittadini non lasciano spazio a dubbi: “nessuno ci può negare la possibilità di prenderci cura di noi stessi e dei nostri familiari. Chi rappresenta la gente deve farsi carico della risoluzione dei problemi in tempi certi”.