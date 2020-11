Dimissioni Zuccatelli, La Strada e Riabitare Reggio spingono per Gino Strada

“Giunge oggi la notizia delle dimissioni del Commissario Giuseppe Zuccatelli, negli scorsi giorni – rammentano La Strada e Riabitare Reggio – individuato come Commissario ad acta per gestire la situazione emergenziale della sanità calabrese. A questo punto chiediamo un deciso cambiamento diretto.

Ci siamo già espressi sulla necessità di superare la fase commissariale, una volta superato il drammatico frangente pandemico, che impone ovviamente scelte rapide e assolutamente efficaci. Di qui, la nostra richiesta al Governo nazionale è che sia finalmente il tempo del coraggio, nell’interesse primario della salute delle cittadine e dei cittadini calabresi, costretti ad affrontare la tempesta del Covid-19 già con l’acqua alla gola per la scellerata gestione del sistema sanitario regionale calabrese”. “Il ministro Speranza e la compagine governativa – è l’appello che sale dai due movimenti civici reggini – puntino senza esitazione su una persona compente e che dia piena garanzia di indipendenza rispetto a logiche di spartizione e lottizzazione che condurrebbero inevitabilmente la Calabria a scivolare nel baratro su cui si affaccia da decenni. Ancora, la figura selezionata dovrà senz’altro interfacciarsi con gli amministratori locali, i movimenti, le associazioni, che per primi hanno il polso delle esigenze dei territori e in questa vicenda sono stati lasciati drammaticamente soli a svuotare l’oceano con un secchio. Ecco perché una figura come quella di Gino Strada, distintosi a livello internazionale per la sua competenza e il suo coraggio, avendo operato nei contesti più difficili delle emergenze globali, ci sembra avere tutti i requisiti per ricoprire il ruolo di commissario alla sanità della nostra regione. Strada, oltre ad essersi già distinto nella nostra regione per la creazione di un presidio ambulatoriale Emergency a Polistena, attivo dal 2013, è profilo assolutamente estraneo a logiche di potere di tipo spartitorio e capace di scardinare un sistema in cui il diritto alla salute è quotidianamente negato”. “Su chiunque ricada la scelta del Governo, chiediamo con forza – auspicano La Strada e Riabitare Reggio – che non si prescinda da due tratti fondamentali: competenza nel merito e indipendenza nelle scelte. Testa e cuore, ci verrebbe da dire. Perché la Calabria, in questo difficilissimo momento, ha bisogno urgentemente di entrambi”.