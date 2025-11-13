Dimissioni del sindaco: il Prefetto ha sospeso il Consiglio comunale di Buonvicino

Il Prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, ha sospeso il Consiglio comunale di Buonvicino.



Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco con nota acquisita al protocollo dell’Ente il 21 ottobre e divenute irrevocabili l’11 novembre.



Il Prefetto, sussistendo i motivi di grave ed urgente necessità connessi all’impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli Organi elettivi, ha incaricato della provvisoria gestione del Comune Giovanna Tangari, Viceprefetto Aggiunto in servizio presso la Prefettura di Cosenza, conferendo alla stessa i poteri spettanti al sindaco, al Consiglio ed alla Giunta Comunale.