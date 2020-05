Diffusione cinghiali, Pellegrino: “Attivati i selecontrollori a Maierato, Francavilla Angitola, Monterosso e Sant’Onofrio”

“Da stasera nei comuni di Maierato, Francavilla Angitola, Monterosso e Sant’Onofrio saranno attivi i selecontrollori in ottemperanza a quanto previsto e disposto dall’ordinanza regionale del presidente Jole Santelli”.



È quanto afferma il presidente dell’Atc Vv 1 Giuseppe Pellegrino, che spiega che “con l’assessore Gianluca Gallo si è deciso di utilizzare in questa area il maggior numero di selecontrollori per cercare di dare una risposta immediata agli agricoltori di questo territorio in un momento difficile. Sempre con l’assessore Gallo ed il direttore generale del Dipartimento – aggiunge Pellegrino – si è deciso di terminare l’iter del corso di formazione fatto dall’Atc per la formazione di altri 130 selecontrollori che nei prossimi mesi potranno essere utilizzati su tutto il territorio regionale per contrastare questo questo fenomeno di soprannumero di ungulati”.