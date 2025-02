Differiti i termini per la presentazione delle domande relative al “Voucher caro scuola” – anno scolastico 2023-2024

L’assessore all’Istruzione della Regione Calabria, Maria Stefania Caracciolo, ha reso noto che, con decreto dirigenziale n. 2632 del 26 febbraio 2025, sono stati differiti i termini per la presentazione delle domande relative al “Voucher caro scuola” per l’anno scolastico 2023-2024. L’accesso alla piattaforma dedicata sarà quindi consentito a partire dalle ore 9 del giorno 7 aprile 2025 e fino alle ore 23:59 del giorno 17 maggio 2025 e non più a partire dal 3 marzo 2025, come previsto inizialmente.

“Lo slittamento – ha comunicato l’assessore Caracciolo – si rende necessario per apportare all’interno della piattaforma alcune innovazioni tecnologiche che consentiranno lo snellimento delle procedure di verifica della documentazione allegata alle istanze, abbreviando i tempi dell’attività istruttoria e quella necessaria all’erogazione dei voucher agli aventi diritto, in un’ottica di semplificazione ed efficacia amministrativa”.

L’assessore si ha poi evidenziato l’importanza di questa misura, che rientra nell’ambito del Programma Regionale Calabria Fesr-Fse+ 2021-2027 con l’obiettivo di sostenere le famiglie a basso reddito nei costi relativi a beni e servizi scolastici .

Di seguito i link alla pagina dell’avviso, consultabile sia sul portale Calabria Istruzione, sia sul portale Calabria Europa, nella sezione Bandi e Opportunità:

https://istruzione.regione.calabria.it/bandi/bandi/20

https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/avviso-pubblico-per-lerogazione-di-borse-di-studio-per-lacquisto-di-libri-di-testo-di-soluzioni-per-la-mobilita-e-il-trasporto-nonche-per-laccesso-a-beni-e-servizi-di-natu