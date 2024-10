Dierre sul velluto: terza vittoria consecutiva

Pronostici rispettati.

La Dierre fa tris e batte la matricola Siracusa Basket.

Nonostante l’assenza di Barrile, i reggini ottengono la terza vittoria su tre partite, allungando la striscia ed insediandosi sulla vetta della classifica del campionato di C Unica.



Primo quarto in equilibrio.

Siracusa gioca bene con Carpinteri, ma dura poco.

Dopo il 19-16 iniziale, Capitan Laganà e soci spiccano il volo.

Railans, Vukosavljievic, il giovane La Mastra, Alescio e Fazzari volano a canestro.

Il divario diventa grandissimo, nonostante la voglia di far bene dei giovanissimi di belle speranze del team ospite.

Tanti contropiedi e belle giocate, con triple a raffica per il team di coach Cotroneo.

Vittoria larga, convincente e mai in discussione fino all’88-53 finale.

Nel prossimo turno, i biancoblu sfideranno l’Invicta Caltanissetta in una nuova ed intrigante trasferta.

Dierre Basketball Reggio Calabria-Siracusa 88-53

(19-16,22-12,20-8,27-17

Dierre:Railans 21,Vukosavljievic 13,La Mastra 11,Alescio 6,Fazzari 13,Angius 7,Laganà 8,Ripepi 9.All Cotroneo Ass Marcianò

Siracusa:La Iacona 2,Bonaiuto,Parlato 2,Carpinteri 9,Catania,Alescio 11,Montanari 11,Zerilli 5,Gresta,Karac 6,Carbone 2,Amenta 5.All Bonaiuto Ass Bordieri

Arbitri Damiano Cavallaro di Zafferana Etnea(Ct) e Fabrizio La Spina di Giarre(Ct).