Dierre resistente: vittoria nel fortino di Giarre

Grintosa, mai doma, resistente anche ad una situazione falli catastrofica.

La Dierre Reggio Calabria fa due su due.



Vittoria nel fortino del Basket Giarre, terreno di gioco che, nella passata stagione non aveva sorriso agli atleti di coach Cotroneo.

Dopo la vittoria ottenuta al PalaCalafiore contro la Nova, Capitan Laganà e soci si ripetono.

62 a 69 al PalaCannavò.

Nel primo periodo parte meglio Giarre che recuperava per l’occasione Loperfido.

Tanta fisicità per i locali che chiudono avanti di 3.

Reggio sale di tono nel secondo quarto.

Sorpasso con Railans dopo il centro dell’avvicinamento di Ripepi.

Barrile e Vukosavljievic iniziano a far canestro. La Dierre raggiunge anche il più nove.

Il parziale del periodo è un bel +10 a favore degli ospiti.

Preoccupa, però la condizione falli di tutto il pacchetto lunghi: da Railans a Ripepi, da Laganà all’esterno Fazzari.

Giarre, a quel punto, rimonta, chiudendo alla pari il terzo periodo.

Tutto finito? Assolutamente no.

Angius, Ripepi, Barrile ed uno scatenato Vukosavlievic firmano il nuovo break. Prima più dieci e poi in resistenza fino al 62 a 69 finale.

La Dierre ritornerà in campo sabato per la gara interna contro la neopromossa Siracusa.

Basket Giarre-Dierre Baskeball Reggio Calabria 62-69

(24-21,13-23,16-9,9-16)

Giarre: Zuko 19, Joao Pedro 12, Strazzeri, Mauro Taino 6, Guadalupi 8, Leonardi 5, Arpi, Calella, Baulo, Loperfido 6, Di Donato, Sesljia 8. Allenatore D’Urso

Dierre: Railans 11,Vukovavlievic 14, La Mastra, Alescio, Fazzari 5, Angius 11, Laganà 3, Ripepi 11, Barrile 14. Allenatore Cotroneo, assistente Calabrò

Arbitri Nicolò Campanella di Monreale e Giuseppe Sguali di Porto Empedocle.