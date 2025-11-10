Dierre, coach Inguaggiato analizza la prestazione della squadra: “Soddisfatto dell’intensità che ci ha portato alla vittoria”

Una vittoria importante, quella della Dierre Basket Reggio Calabria, che non ha portato solo due punti in classifica, ma anche una dimostrazione di crescita caratteriale e di identità. Dopo la partita, il coach Ciccio Inguaggiato ha tracciato un bilancio approfondito della prestazione della sua squadra, soddisfatto ma con la mente già proiettata al lavoro da fare.

Alla domanda su come abbia visto i suoi atleti in campo, la risposta di Inguaggiato è stata immediata: “Una bella prova, gli avversari non mollavano mai, sono rientrati tantissime volte”, ha esordito, per poi entrare nel dettaglio di una sfida non semplice. “Ripeto, eravamo in emergenza e quindi ho dovuto attingere di più a certe situazioni che per noi erano anche nuove. Sono contentissimo della risposta, dell’intensità e dell’attitudine per la maggior parte della partita”.

Un neo nel contesto di un’ottima prestazione, però, c’è, e il coach lo evidenzia. “Ancora abbiamo questo problemino che ci rilassiamo quando andiamo molto avanti: giochiamo bene, pensiamo che la partita sia chiusa, poi si riapre e poi ritorniamo ad allungare. È una cosa che ho detto già in precedenza, dobbiamo continuare a lavorarci”. Un vizio pericoloso, considerando soprattutto il precedente con Nova. “Lo so che erano in casa, però è una squadra che non molla e io l’ho detto: dovevamo essere più bravi a cercare di chiudere la partita prima”.

Nonostante tutto, il bilancio è ampiamente positivo. “Rimane la vittoria contro una diretta concorrente. che no ha ancora riposato. E così possiamo prepararci con maggiore serenità per la prossima trasferta di Milazzo che sta dimostrando di essere veramente una squadra molto dura”.

Uno degli aspetti che ha lasciato più soddisfatto il coach è stata la risposta immediata a un lavoro specifico svolto in settimana. “Sì, specialmente dal punto di vista dei rimbalzi offensivi, delle palle sporcate. Era quello che avevo chiesto, ci avevamo lavorato tutta la settimana”.

Inguaggiato sottolinea l’importanza di questo feedback. “Si può lavorare su tutto in una settimana o in un periodo, in un microciclo, un macrociclo. Però questi risultati dopo una settimana di lavoro mi confortano molto perché ho visto diversi elementi che hanno capito”. Un impegno che ha compensato anche una serata non eccellente dalla lunetta. E quindi il fatto di avere sporcato tante palle, di aver fatto tante deflection e tanti rimbalzi in attacco ci ha aiutato a conquistare la vittoria”.

Il quadro più bello che il coach dipinge è quello di una squadra compatta, in cui i contributi arrivano da tutti. “Poi la cosa bella è che è difficile trovare un MVP: tantissimi ragazzi hanno dato il massimo, si sono distinti”. Inguaggiato si sofferma sui pregi di ogni suo atleta perché è proprio questa la filosofia su cui si vuole costruire. “Questo è un aspetto su cui dobbiamo continuare a lavorare perché non giochiamo a tennis, siamo una squadra di pallacanestro. E quindi è bello che possiamo giocare in 10, la partita dura 40 minuti e serve tenere l’intensità alta, avere l’apporto di tutti”.