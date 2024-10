Dierre a caccia del tris: si gioca sabato alle 18:30 al PalaCalafiore

Ambizione di tris per la Dierre Basketball Reggio Calabria.



I reggini, dopo aver battuto nella prima di campionato il Nova Basket, riscattatosi immediatamente dopo contro Gela, e la competitiva Giarre, cercano la terza vittoria in campionato.

Un’altra matricola sarà ospite del PalaCalafiore: Reggio Calabria, infatti sfiderà il Siracusa.

Morale alto e stato di forma ottimo per i calabresi.

Il giovane Alescio, in campo a Giarre, sta prendendo sempre più confidenza con compagni e campionato.

Il gruppo lotta giorno dopo giorno con allenamenti molto ben strutturati.

All’interno del format Tv, “Tiro da 4” in onda su Reggiotv, il bravo Barrile ha fatto il punto: “Il campionato è lungo. Nella scorsa stagione abbiamo iniziato con tante sconfitte per poi riscattarci raggiungendo il playoff. E’ un girone un po’ più complicato dell’anno scorso.

Vedo tanta gioventù ed esuberanza.

Il girone di andata, a mio avviso sarà un girone di analisi prima di fare i “conti” nel girone di ritorno.

Non ho dubbi che i team blasonati abbiamo tutto il potenziale per andare fino in fondo”.

L’avversario è il Siracusa, team allenato da una vecchia conoscenza del basket di Calabria, Peppe Bonaiuto.

Una sconfitta all’esordio sul campo del Palermo ed una vittoria in casa (76-60) contro Gravina.

Aronne Alescio è il bomber, attenti a Matheus Montanari, Simone Carpinteri, Samuele Amenta e non solo.

La gara, che prevede l’ingresso gratuito, sarà, inoltre, trasmessa in diretta a partire dalle 18.20 su RAC il portale del basket calabrese ed in condivisione sulla official page della Dierre con telecronaca di Giovanni Mafrici.

Arbitrano i signori Damiano Cavallaro di Zafferana Etnea e Fabrizio La Spina di Giarre.