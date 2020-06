Dieni (M5S) ironizza su Lamberti Castronuovo: “Non vincerebbe nemmeno se si candidasse da solo”

“Mi fa piacere che una tv locale della mia città – ironizza la deputata del Movimento 5 Stelle Federica Dieni – usi il Tg in modo sfacciato per fare campagna elettorale a favore del suo politico e della sua formazione politica di riferimento”.

La parlamentare ha fatto un chiaro rimando alla figura di Eduardo Lamberti Castronuovo, tra i papabili candidati a sindaco di Reggio Calabria per la coalizione di centrodestra, scrivendo un post sulla sua pagina Facebook.

“I cittadini – è la certezza manifestata dall’esponente pentastellata – non sono scemi e non si fanno di certo abbindolare dalla parzialità di persone che sono passate da destra a sinistra ritornando a destra e che se si dovessero nuovamente candidare vedrebbero il consenso arrivare a percentuali vicine allo zero.

L’arroganza ha un limite e alcuni non vincerebbero neanche se di candidassero da soli…”