Didattica a distanza per le scuole superiori fino al 31 gennaio, fino al 15 per elementari e medie [SCARICA L’ORDINANZA]

Il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì ha emesso un’ordinanza per rinviare, in considerazione della situazione epidemiologica, il rientro in classe degli studenti. In particolare, l’ordinanza dispone

“1. dal 7 al 31 gennaio 2021 che il 100 per cento delle attività delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle Scuole di istruzione e formazione professionale, siano svolte tramite il ricorso alla didattica a distanza. Per lo stesso periodo si applica, la disposizione di cui al punto 4) dell’ordinanza del presidente della Giunta regionale n. 80 del 25 novembre 2020, riguardo le attività didattiche presso le Università.

2. Resta fatta salva l’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia, che continua a svolgersi integralmente in presenza.

3. Si dispone dal 7 al 15 gennaio 2021 la sospensione, in presenza, di tutte le altre attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità scolastiche la rimodulazione delle stesse.

4. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Le Autorità Scolastiche e Universitarie dispongono misure affinché altre tipologie di accessi verso i rispettivi plessi, siano contingentate.

5. Si dispone che sulla base della valutazione dell’andamento epidemiologico regionale e tenendo conto dell’incidenza anche circoscritta alle singole province, nonché sulla base dei nuovi provvedimenti governativi adottati, si procederà a rimodulare le disposizioni previste nella presente ordinanza.

6. Si dispone la proroga dell’ordinanza n. 98 del 28 dicembre 2020, relativa alle limitazioni nel Comune di Fabrizia e nella frazione Piscopio del Comune di Vibo Valentia, a tutto il 15 gennaio 2021”.

