Dichiarazioni Feltri, Mangialavori: “Inaccettabili pulsioni razziste, intervenga l’Ordine dei giornalisti”

“Le parole di Vittorio Feltri contro i meridionali sono vergognose e inaccettabili. Chieda immediatamente scusa. Quanto all’Ordine dei giornalisti, mi auguro che voglia al più presto avviare un procedimento disciplinare – l’ennesimo – nei confronti di uno pseudo giornalista che ogni giorno fa di tutto per screditare l’intera categoria cui appartiene”.



Lo sostiene il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori in merito alle affermazioni dell’editorialista di Libero, che durante la trasmissione di Rete 4 Fuori dal coro ha affermato che i “meridionali sono inferiori”.

“Francamente – aggiunge il parlamentare azzurro –, la misura è colma. Non è più possibile tollerare le sparate di un professionista dell’odio che ormai non prova neppure più a nascondere le sue pulsioni razziste nei confronti dei cittadini del Meridione. È riprovevole, inoltre, il fatto che a fronte delle continue affermazioni discriminatorie di Feltri, quest’ultimo continui a essere ospitato nelle trasmissioni televisive più importanti del nostro Paese”.

“A questo proposito – conclude Mangialavori –, è inoltre opportuno sottolineare la palese inadeguatezza del conduttore di ‘Fuori dal coro’, Mario Giordano, che in seguito alle dichiarazioni razziste di Feltri non ha chiesto scusa ai telespettatori ma si è solo preoccupato per la possibile perdita di share. È un atteggiamento da censurare con forza e sarebbe opportuno che Giordano chiedesse scusa. Mi auguro che, pure in questo caso, l’Ordine dei giornalisti voglia intervenire. Faccio inoltre un appello ai vertici di Mediaset – conclude Mangialavori – affinché valutino l’opportunità di continuare a mantenerlo alla conduzione di una trasmissione che si rivolge a milioni di italiani, meridionali compresi”.