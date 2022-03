Dibattito aperto sul futuro dell’ospedale “San Bruno”, il sindaco Demasi: “Trattati come una colonia, servono provvedimenti eccezionali”

“Tutti parlano di me quando la sera sono seduti attorno al fuoco, – parlano di me e a me non pensa nessuno”. Una questa frase tratta dal libro di Friedrich Nietzsche “Così parlò Zarathustra”, il sindaco di Nardodipace Antonio Demasi riferendosi al dibattito che si è aperto in questi giorni sulla sanità in provincia di Vibo Valentia ed, in particolare’ sull’ospedale di Serra San Bruno e conseguentemente sulle aree interne.



“Come è noto – sostiene il primo cittadino – la pandemia di Covid-19, in Calabria soprattutto, ha squadernato sotto gli occhi dei calabresi, e non solo, la drammatica situazione dell’organizzazione e del funzionamento della sanità nella nostra regione, raggiungendo livelli parossistici laddove più debole era ed è il tessuto sociale, economico e democratico, di contesto come si suole dire, e dove insistono, sempre più deboli e stremate, le aree interne, quelle, insomma, dove pare ci sia una sorta di ‘organizzazione della dimenticanza’. In questo scenario di pauroso abbandono – sentenzia Demasi – la sanità letteralmente non esiste. Che sciagura questi ‘manager’ che gestiscono la sanità come fosse un’azienda commerciale e a cui ci si rivolge e si va in pellegrinaggio a chiedere il rispetto della garanzia del principale diritto di cittadinanza: la salute. Non si dà e non si chiede, per elemosina, ciò che spetta per diritto”.

Demasi approfondisce la problematica e afferma che “a partire dalla medicina di base, bisogna che si rivendichi una diversa organizzazione, così come la medicina del territorio (allo stato inesistente) va ripensata a partire dalla parametrazione dei servizi. Le norme esistenti non si adattano a garantire l’efficienza, oltre che l’efficacia degli stessi servizi erogati in un’area volta allo spopolamento. ‘Non c’è ingiustizia più grave – diceva don Milani – che fare parti uguali tra diversi’”. Ad avviso di Demasi, “in questo contesto è urgente, senza infingimenti, la riproposizione con forza della funzione, nell’ambito di un diverso riassetto della rete ospedaliera provinciale e delle aree limitrofe, dell’ospedale di Serra San Bruno, per rafforzare le ragioni dell’esistenza dello stesso come ospedale di zona disagiata. Per fare ciò è necessario una più vasta e consapevole strategia con al centro una forte unità tra soggetti appartenenti alle istituzioni e alla società civile, senza chiedere a nessuno da dove viene, ma dove vuole andare. E comunque, io sono disponibile per una battaglia per rivendicare ad ogni livello i diritti eternamente negati alle nostre popolazioni.

Come è chiaro – conclude – a tutti si tratta di problemi eccezionali resi drammatici dall’abbandono e dal disinteresse atavico, quello tipico riservato ad una colonia. A questi problemi eccezionali è chiaro che bisogna rispondere con provvedimenti eccezionali”.