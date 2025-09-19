Dialisi all’ospedale di Serra, i pazienti lamentano disagi: “Serve un medico fisso che ci segua, chi ha competenza intervenga subito”

Le rotazioni determinate dalla carenza di nefrologi sono motivo di disagio per chi è costretto a ricorrere alle necessarie cure all’ospedale di Serra San Bruno. A segnalare la situazione venutasi a creare a seguito di pensionamento e trasferimento di medici è Andrea Pasqualino, già amministratore del Comune di Fabrizia e paziente che, da oltre 2 anni e mezzo, effettua la dialisi nel presidio serrese.

Con il suo intervento, Pasqualino punta a “sensibilizzare in maniera veloce e reale qualsiasi ufficio competente”, partendo , “da quello con le relazioni con il pubblico (URP) della struttura sanitaria e chiedere supporto alle associazioni di pazienti come ANED, sensibilizzando i media locali e le istituzioni per sollevare un problema a dir poco pesante nei confronti di circa una ventina di pazienti che come me devono essere sottoposti a cure continue, attente e meticolose”.

Pasqualino precisa che “è sempre presente un medico” aggiungendo però che lo specialista “cambia continuamente”. Chi affronta la dialisi ha le idee chiare: “abbiamo bisogno di una figura che ci conosca, che conosca i nostri parametri vitali e che disponga di volta in volta di un metro decisionale conoscitivo e un quadro medico preciso per darci, ad esempio, la pillola della pressione in dose corretta, visto che con la nostra patologia possiamo avere grossi abbassamenti o al contrario innalzamenti improvvisi della pressione che danneggiano anche il cuore”. Pertanto, Pasqualino intende “presentare un reclamo formale all’ufficio relazioni con il pubblico dell’ospedale o dell’Asp di competenza perché la problematica legata alla carenza del medico fisso e le conseguenze sulla qualità delle cure per i pazienti è assolutamente più importante di ogni lotta politica che si sta svolgendo adesso tra destra e sinistra per le poltrone della Regione. Ci vuole invece una coalizione forte – sottolinea – per sistemare questa grave carenza che mette a repentaglio la vita di venti persone e delle loro famiglie”. L’obiettivo della pubblica denuncia è quello di “spingere le autorità a intervenire più rapidamente possibile per risolvere la carenza di personale medico”. In particolare, viene richiesto un incontro presso la struttura politica regionale competente per rimarcare che “la continuità di un medico fisso è fondamentale per garantire un’assistenza adeguata e personalizzata a ogni paziente nefrologico, soprattutto quando si tratta di condizioni croniche o che richiedono un monitoraggio costante anche dei risultati delle analisi che devono pervenire ad un centro che le analizza una volta al mese in maniera obbligatoria”. Pasqualino non dimentica chi, con dedizione, si spende per garantire il servizio: “vorrei comunque ringraziare tutti gli infermieri e gli ausiliari dell’ospedale di Serra San Bruno, per l’impegno, la professionalità e l’amore che ci dedicano come pazienti”.