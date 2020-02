“Dialettando”: domenica ospiti di alto profilo al Circolo “Reggio Sud”

Continua l’attività culturale del Circolo “ReggioSud” di via Sbarre Centrali.



Tra le varie “mission” del Circolo c’è anche quella di recuperare, valorizzare e divulgare il nostro caro dialetto. La lingua, le radici, le tradizioni, le abitudini, le credenze che si sono tramandate, per lo più oralmente, saranno alcuni degli argomenti della serata. Il circolo ospiterà personalità di alto profilo esperti ed appassionati del tema in oggetto.

Parteciperanno il professor Guido Musco, autore della grammatica del dialetto reggino ed altri importanti scritti; il maestro Giuseppe Ginestra, poeta vernacolare, autore di primo piano in città; il professore Daniele Castrizio, studioso ed esperto della storia di Reggio; il musicantore Fulvio Cama, compositore, musicista e ricercatore di antiche melodie; il Presidente del Consiglio Comunale Demetrio Delfino, appassionato studioso del dialetto reggino. Modererà l’incontro Ilenia Borgia giornalista e critico cinematografico.

E’ previsto l’intervento del pubblico e di quanti vorranno interagire con gli ospiti. Saranno anche lette e recitate poesie degli autori presenti.

Naturalmente la cittadinanza è invitata a partecipare, ingresso gratuito.