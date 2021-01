“Diagnosi del tumore in ritardo a causa del Covid, ma frena la mobilità sanitaria”: l’analisi del commissario dell’Ao “Pugliese-Ciaccio” Francesco Procopio

Le criticità della Sanità calabrese sono state al centro della puntata odierna di “On the news”, nel corso della quale si è discusso della necessità di tutelare la salute dei cittadini potenziando la rete territoriale, oltre che creando delle eccellenze nei reparti ospedalieri. Nel salotto virtuale di Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (regia di Marco Primerano, elaborati satirici di Sergio Gambino), il commissario dell’Azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” Francesco Procopio ha sottolineato gli errori nella programmazione del settore e l’influenza in senso negativo della politica rilevando il peso dell’incapacità gestionale.



Dopo aver preliminarmente sostenuto che “è inutile cercare di avere tutte le risposte in presidi che non sono in grado di affrontare specifiche problematiche” e che, invece, “bisogna trovare dei giusti meccanismi”, l’ex direttore amministrativo dell’Asp di Vibo Valentia ha constatato alcune evidenze concernenti l’emigrazione sanitaria. “A causa del Covid – ha puntualizzato – alcuni fenomeni di mobilità si sono limitati. Dal punto di vista della Chirurgia oncologica, il ‘Pugliese’ ha registrato un aumento. Discorso diverso – ha rimarcato – è la diagnosi del tumore perché la gente ha ritardato l’accesso in ospedale per far diagnosticare il tumore e questo è stato un effetto devastante del Covid, non solo per l’Oncologia, ma anche per le patologie cardiache e per quelle che necessitano di un pronto intervento”.