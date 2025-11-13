Diabete e malattie cardiovascolari: studio innovativo di ricercatori dell’Università “Magna Græcia” svela il ruolo della Catepsina K

Il team di ricercatori del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università “Magna

Græcia” di Catanzaro ha pubblicato uno studio innovativo che identifica una nuova associazione

tra i livelli circolanti di una proteina, la Catepsina K (CatK), e il diabete mellito di tipo 2, nonché

con le sue complicanze cardiovascolari. I risultati, pubblicati sul prestigioso Journal of

Translational Medicine, suggeriscono che la misurazione della CatK potrebbe diventare un nuovo

strumento non invasivo per la valutazione del rischio nei pazienti diabetici.

La Catepsina K è un enzima noto per il suo ruolo principale nel rimodellamento osseo, ma la sua

presenza in alte concentrazioni in lesioni aterosclerotiche ne ha già suggerito un’implicazione nelle

patologie cardiovascolari. Il gruppo di ricerca del professor Francesco Andreozzi, Direttore dell’U.O. di

Medicina Interna, ha condotto uno studio su 544 volontari adulti italiani, il primo a esplorare

l’associazione diretta tra i livelli di CatK e la tolleranza al glucosio negli esseri umani.

“I nostri studi hanno dimostrato che le persone affette da diabete di tipo 2 presentano livelli di

Catepsina K significativamente più alti rispetto a chi ha una normale tolleranza al glucosio o prediabete,” ha commentato il Prof. Andreozzi. “In particolare, abbiamo notato che un aumento di un

solo quintile (circa 0.4 ng/ml) nei livelli circolanti di questa proteina è associato a un rischio 6,5 volte

maggiore di avere il diabete di tipo 2.”



La ricerca ha inoltre evidenziato una forte correlazione tra i livelli di CatK e l’aterosclerosi, uno stato

di infiammazione delle arterie che è tra le principali cause di problemi cardiovascolari. Questa

associazione, osservata sia nei pazienti diabetici che in quelli non diabetici, suggerisce che la CatK

possa fungere da indicatore precoce di aterosclerosi.

“Lo studio ha identificato la Catepsina K come uno dei principali fattori indipendenti che

accompagnano l’aumento dello spessore dell’intima-media carotidea (c-IMT),” ha spiegato la

Dott.ssa Carolina Averta, co-autrice del lavoro e assegnista presso l’Università ‘Magna Graecia’ di

Catanzaro. “Questo è un segno precoce di aterosclerosi, e la sua associazione con la CatK è

particolarmente evidente nei pazienti con diabete.”

“I nostri dati espandono il ruolo della Catepsina K come potenziale marcatore di rischio

cardiovascolare e suggeriscono una sua implicazione nella patofisiologia del diabete di tipo 2,” ha

concluso la Dott.ssa Averta. “Questo studio fornisce una solida base per future ricerche volte a

caratterizzare il ruolo di CatK nell’eziopatogenesi del diabete, aprendo nuove e importanti

prospettive per la medicina personalizzata e la prevenzione.”

La misurazione dei livelli di CatK potrebbe offrire uno strumento non invasivo e relativamente

economico per l’identificazione precoce dei soggetti a rischio, migliorando la precisione nella

stratificazione del rischio cardiovascolare.