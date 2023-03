Di Bella: “Verso la chiusura dell’Ufficio postale di Monsoreto, l’Amministrazione è distratta da dinamiche elettorali”

“Apprendo con profondo stupore e con forte preoccupazione la notizia secondo cui dal prossimo mese tutto coloro che devono usufruire di servizi postali saranno costretti a recarsi a Dinami in quanto l’ufficio postale di Monsoreto sarà chiuso. È una situazione inaccettabile a cui tutti noi dobbiamo reagire immediatamente”.

Il già vicesindaco Nino Di Bella non accetta il prospettarsi di uno scenario che “danneggia tutti i cittadini e, in particolare, gli anziani che per riscuotere la pensione dovranno mettersi in viaggio sfidando la carenza di collegamenti e la precarietà della rete stradale”.

Di Bella va alla ricerca delle cause del problema e sostiene che “secondo le prime informazioni circolate, alla base ci sarebbe uno sfratto a cui non è stato posto rimedio e non sono state nemmeno individuate soluzioni alternative”. “Se ciò fosse vero – aggiunge – l’Amministrazione comunale dovrebbe fare mea culpa per non essere intervenuta per tempo. La stessa Amministrazione, infatti, pare distratta dalle dinamiche elettorali e non affronta con determinazione i bisogni della popolazione”.

A suo avviso, “servivano azioni tempestive, che però non si sono concretizzare, e ora la comunità rischia di dover sopportare il peso della superficialità di chi non ha capito che i cittadini vanno seguiti giorno per giorno e non solo per aspetti elettorali. C’è bisogno di un’attenzione – conclude – che purtroppo ad oggi non è riscontrabile e non c’è un minuto da perdere perché il territorio sta perdendo irrimediabilmente i servizi”.