Detenzione illegale di arma da taglio: assolto un uomo di San Nicola da Crissa

Era il 22 Gennaio 2022 quando un 66enne residente a San Nicola da Crissa, a seguito di una perquisizione, veniva denunciato per aver occultato all’interno della tasca dei pantaloni, un coltello a serramanico delle dimensioni di 17 cm.

Ciò, in quanto, ai sensi dell’art. 4 della Legge 110/75 – Porto di armi od oggetti atti ad offendere – è assolutamente vietato portare fuori dalla propria abitazione armi da taglio a punta o qualsiasi strumento atto ad offendere.

L’imputato, al momento dell’accertamento si trovava nel territorio di Stefanaconi e precisamente in una zona montana, laddove era solito recarsi per allenare dei cani funzionali alla ricerca della selvaggina nello svolgimento dell’attività venatoria.

I Carabinieri della stazione di Sant’Onofrio, in sede di accertamento hanno sequestrato il coltello con contestuale denuncia alle Autorità competenti in considerazione del fatto che non vi era fondato motivo di ritenere regolare la detenzione dell’arma in contestazione.

A seguito di discussione, la difesa rappresentata dall’avvocato Ilario Cosimo Tripodi, ha depositato documentazione con la quale ha contestato la ricostruzione operata dai militari procedenti, atteso che l’imputato era titolare di apposito permesso di caccia e, secondo quanto da lui riportato, stava svolgendo attività venatoria e dunque legittimato a portare con se un’arma da taglio per come previsto e consentito dalla normativa regionale vigente.

Il Tribunale di Vibo Valentia riunitosi in Camera di consiglio, ritenendo fondate le argomentazioni difensive, ha emesso sentenza di assoluzione con formula ampia nei confronti dell’imputato.