Deteneva 6 Cardellini e un Fagiano: denunciato

Deteneva degli esemplari di Cardellini (Carduelis Carduelis) all’interno di una voliera. Per tale motivo un uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per detenzione illegale di avifauna protetta, dai Carabinieri Forestale delle Stazioni di Castrovillari e Oriolo.



La denuncia è scaturita a seguito di un controllo all’interno di una azienda nel Comune di San Lorenzo del Vallo effettuato unitamente al personale veterinario dell’Asp di Cosenza Distretto di Castrovillari volto a verificare il benessere e la documentazione inerente gli animali presenti nella stessa azienda. Durante il controllo sono stati rinvenuti sei Cardellini e un Fagiano all’interno di due voliere. I cardellini appartengono ad una specie protetta e quindi, secondo la normativa in vigore, non si possono detenere se non se ne dimostra la legittima provenienza, così come è avvenuto in questo caso. Diversa la detenzione del Fagiano, non possibile in quanto prelevato in natura, e rinchiuso in voliera, per cui detenuto senza certificazione di provenienza. I militari hanno pertanto proceduto al sequestro e dopo avere constatato le buone condizioni di salute degli esemplari, li hanno rimessi in libertà nei pressi di un fiume.