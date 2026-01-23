“Destra di governo. Da Pinuccio Tatarella a Giorgia Meloni”: sabato incontro a Cittanova

La Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia Reggio Calabria, in collaborazione con la Fondazione Tatarella, promuove l’iniziativa “Destra di governo. Da Pinuccio Tatarella a Giorgia Meloni”, in programma sabato 24 gennaio, alle 10.30, a Cittanova, presso il Circolo di Fratelli d’Italia.

L’incontro prende spunto dall’omonimo volume curato da Fabrizio Tatarella, Vicepresidente della Fondazione Tatarella, e intende offrire un momento di approfondimento politico e culturale sul percorso che ha condotto la destra italiana da forza di testimonianza a protagonista del governo nazionale, nel solco del pensiero riformatore “Pinuccio” Tatarella e dell’esperienza di governo guidata da Giorgia Meloni.

Dopo i saluti istituzionali, interverranno:

Francesco Sgambetterra, Consigliere comunale di Cittanova (FDI)

Ersilia Cedro, Presidente Coordinamento Metropolitano Reggio Calabria (FDI)

Bruno Squillaci, Presidente Coordinamento Provinciale Reggio Calabria (FDI)

On. Daniela Iiriti, Consigliere regionale della Calabria (FDI)

Fabrizio Tatarella, Vicepresidente Fondazione Tatarella

A moderare il dibattito sarà Franco Rigoli, Dirigente provinciale FDI e Coordinatore del Circolo di Cittanova. L’iniziativa rappresenta un’occasione di confronto aperto sul ruolo della destra di governo, sui suoi valori fondanti e sulle prospettive future, con un’attenzione particolare al Mezzogiorno e ai territori ed è finalizzata ad arricchire il dibattito pubblico su temi di rilevanza nazionale e locale.