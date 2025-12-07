Derby sfortunato per l’Amaro Dhelios

Derby vero, caldo, ma sfortunato per l’Amaro Dhelios.

Vince la Luck Volley.



Vince il pubblico di Reggio Calabria, festoso ed appassionato che ha riempito le tribune del Boccioni per poi gustarsi la sfida di C Femminile, tra la capolista Puliservice e la Evergreen.

0-3: passo indietro per gli amaranto, anche dal punto di vista dell’intensità al cospetto compagine avversaria.

Termina 23-25, 20-25, 25-27: decisivi in negativo i troppi black out uniti a qualche assenza decisiva sotto rete.

Adesso corsa complicatissima per i reggini che non potranno sbagliare la prossima sfida in quel di Corigliano in casa della Sprovieri, per evitare l’ultima piazza.

Toccherà rimanere concentrati su tutti i palloni, facendo vedere a pieno, e non solo ad intermittenza, segnali convincenti.