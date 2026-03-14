Derby reggino Puliservice-New Teosidos Pediatrica in semifinale di Coppa Calabria

Conto alla rovescia terminato. Oggi pomeriggio, alle 17, il PalaCalafiore aprirà le porte per una delle sfide più sentite della stagione: la semifinale di Coppa Calabria – Memorial Sergio Sorrenti “By Sensation Profumeria”.

Ad affrontarsi, nel derby tutto reggino, la Puliservice e la New Teosidos Pediatrica.

A presentare la vigilia di questo importante appuntamento è Suellen Da Silva Oliveira, capitano della Puliservice Reggio Calabria: “Arrivare in semifinale è un bellissimo traguardo per la società, per la squadra, per tutto il gruppo”. Per lei, non si tratta della prima volta, ma la sensazione è sempre la stessa: “Nonostante sia, a livello personale, la quinta semifinale, sembra la prima volta. Ci sono compagne nuove, una società nuova, vincente ed ambiziosa e quello che si prova allo stomaco è difficile da spiegare: solo chi lo vive può capire questa emozione. Sono molto entusiasta e speriamo di proseguire il cammino fino alla finale. Ma la palla è tonda, vedremo”.

A rendere l’evento ancora più speciale ci sarà la cornice del PalaCalafiore, impianto che per molte delle protagoniste rappresenterà una novità assoluta: “Giocare lì sarà la mia prima volta – confessa il capitano – e credo lo sarà anche per tante mie compagne e per le avversarie. Un palazzetto enorme, che rappresenta il palco della Serie A3, della Domotek vincitrice della Coppa Italia di Serie A3 Del Monte. Saranno emozioni aggiuntive”.

L’appuntamento è per le 17, con la speranza che il pubblico risponda presente per sostenere le ragazze in questa sfida che vale la finale programmata pr domenica al termine del match di cartello di Serie A3, tra Domotek e Aurispa Lecce