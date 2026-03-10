Depurazione, Montuoro: “Oltre 9 milioni di euro di interventi nel Vibonese per rafforzare il sistema”

“La depurazione rappresenta una delle priorità strategiche della Regione Calabria”. Lo ha affermato l’assessore all’Ambiente della Regione Calabria, Antonio Montuoro, aprendo l’incontro operativo dedicato allo stato della depurazione nel Vibonese e alle attività per la tutela delle aree marino-costiere, che si è svolto oggi a Vibo Marina presso l’impianto di Porto Salvo.

“Questa iniziativa – ha spiegato Montuoro – è anche l’occasione per fare il punto sulle azioni che la Regione Calabria sta portando avanti per il rafforzamento e la modernizzazione del sistema depurativo regionale, un’infrastruttura strategica per la tutela ambientale, la qualità delle acque e lo sviluppo turistico dei territori costieri. In questo percorso assume un ruolo centrale Sorical, individuata come gestore unico del Servizio Idrico Integrato, che sta progressivamente acquisendo la gestione delle infrastrutture fognarie e depurative secondo il cronoprogramma definito da Arrical. Un processo che punta a superare la frammentazione del passato e a garantire una gestione più efficiente, integrata e sostenibile del servizio”.

All’incontro hanno partecipato il direttore generale di Sorical Giovanni Marati, il direttore generale del dipartimento regionale all’Ambiente Salvatore Siviglia, la prefetta di Vibo Valentia Anna Colosimo, il procuratore della Repubblica Camillo Falvo, il vicequestore Domenico Lanzaro, il vicepresidente della Stazione zoologica Anton Dohrn, Silvio Greco e il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo.

Il dg del Siviglia ha illustrato i principali interventi programmati nel territorio di Vibo Valentia, che prevedono investimenti complessivi per oltre 9 milioni di euro tra risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e fondi regionali.

Tra gli interventi principali figura il progetto finanziato con fondi Pnrr denominato “Adeguamento funzionale e relativo potenziamento delle piattaforme depurative site in località Porto Salvo e Piscopio nel Comune di Vibo Valentia”, per un investimento complessivo di 7 milioni di euro.

Il progetto prevede il rinnovamento e il potenziamento delle piattaforme depurative esistenti, con interventi di ottimizzazione delle linee di trattamento, il risanamento delle infrastrutture e l’ammodernamento degli impianti elettromeccanici. In particolare, l’impianto di Piscopio sarà interessato da interventi di riqualificazione dei comparti più datati, mentre l’impianto di Porto Salvo, nell’area industriale, sarà oggetto di interventi di miglioramento gestionale e di adeguamento agli standard normativi, con un conseguente efficientamento dei costi operativi. Il progetto contribuirà al raggiungimento dei target previsti dal Pnrr entro giugno 2026.

Accanto a questo intervento, la Regione Calabria ha avviato anche il progetto Cews – Circular Engineering for Wastewater System, finanziato con 15 milioni di euro di risorse PSC, finalizzato alla reingegnerizzazione dei sistemi depurativo-fognari dei comuni costieri calabresi e al superamento delle principali criticità ambientali legate al ciclo delle acque reflue.

All’interno di questo programma è previsto anche uno specifico intervento nel territorio comunale di Vibo Valentia per 2,1 milioni di euro. Le opere interesseranno in particolare il depuratore di contrada Silica, il torrente Sant’Anna e l’area lungo il confine dello stabilimento industriale Nuovo Pignone, dove verrà realizzata una nuova condotta di collegamento.

“L’obiettivo dell’intervento – ha evidenziato Monturo – è di convogliare la portata in uscita dal depuratore di contrada Silica verso la condotta sottomarina già in servizio presso il depuratore di Porto Salvo, migliorando l’efficienza del sistema di collettamento e la gestione complessiva delle acque reflue urbane ed evitando che l’effluente, seppur depurato, venga scaricato nel torrente Sant’Anna nel tratto di confluenza a mare”.

“Con gli interventi avviati nel territorio di Vibo Valentia mettiamo in campo oltre 9 milioni di euro per migliorare concretamente il sistema depurativo locale. In particolare, i 7 milioni di euro del Pnrr per l’adeguamento e il potenziamento degli impianti di Porto Salvo e Piscopio e l’intervento da 2,1 milioni di euro previsto dal progetto Cews rappresentano due azioni fondamentali per rendere il sistema più efficiente, moderno e rispettoso dell’ambiente. Il percorso avviato dalla Regione Calabria, in collaborazione con Sorical e con tutte le istituzioni coinvolte – ha infine rimarcato l’assessore Montuoro -, punta dunque a rafforzare l’intero sistema depurativo regionale, migliorando la qualità delle acque e contribuendo alla valorizzazione del patrimonio ambientale e costiero”.