Denunciato un uomo positivo al Covid-19 uscito da casa per andare in farmacia

Ieri sera, gli agenti della Volante della Questura di Vibo Valentia, in via Matteotti hanno controllato un’autovettura condotta da un trentaduenne vibonese.



Gli accertamenti sull’uomo, esperiti tramite la Centrale Operativa della Questura e confermati dall’Asp di Vibo, hanno consentito di appurare che si trattava di una persona posta in quarantena fino al 17 gennaio perché positiva al Covid-19.

L’uomo, che ha giustificato l’incauto atteggiamento asserendo di essersi allontanato da casa per andare a comprare delle medicine, è stato denunciato per la violazione dell’obbligo della quarantena domiciliare a cui si trovava sottoposto.