Denuncia di “Per Serra Insieme”: “Troppe bollette sbagliate e servizi che non funzionano”

“Non è solo un problema tecnico, ma il simbolo di una macchina amministrativa che da troppo tempo scricchiola. A Serra San Bruno, la gestione dell’ufficio tributi è diventata un incubo per i cittadini e un danno per le casse comunali”.



Il movimento “Per Serra Insieme” lancia l’ennesimo grido d’allarme e chiede trasparenza: “da almeno due anni si susseguono errori di calcolo, bollette sbagliate, fatture emesse in modo errato e continue comunicazioni contraddittorie. Un caos che pesa sulle famiglie e aggrava ulteriormente la già precaria situazione economica del Comune, tecnicamente in dissesto finanziario”. Il gruppo rappresentato dai consiglieri Biagio Figliucci e Vito Regio denuncia ciò che, a suo avviso, non va: “Oltre all’aumento della Tari – precisa – anche la riscossione non funziona. Il servizio è lacunoso, disorganizzato, spesso inaccessibile. I cittadini si ritrovano a rincorrere spiegazioni, a presentare reclami, a pagare per errori non loro. Il risultato? Doppio danno: da un lato, l’utente che subisce il disservizio; dall’altro, l’ente che perde entrate fondamentali”.

“La trasparenza amministrativa – rimarca ‘Per Serra Insieme’ – non può essere un concetto da sbandierare a parole e poi disatteso nei fatti. Serra San Bruno merita servizi puntuali, corretti ed efficienti. Non è accettabile che nel 2025 si debbano ancora affrontare problemi così gravi e sistematici nella gestione ordinaria di un ufficio cruciale come quello dei tributi”.

La conclusione è una sintesi dell’affondo: “nel silenzio o nell’autogiustificazione di chi amministra, cresce il malcontento. Non bastano le dichiarazioni d’intenti: servono risposte, atti concreti e soprattutto competenza. Il tempo degli alibi è finito. Serra San Bruno non può più permettersi il lusso dell’inefficienza”.