Denis Nesci nominato commissario di Fratelli d’Italia per la provincia di Reggio Calabria

“Accolgo con gratitudine e senso di responsabilità la designazione del Partito quale commissario provinciale Reggio Calabria di Fratelli d’Italia, in particolare in una fase così delicata per la vita del nostro Paese. Nonostante l’isolamento sociale al quale siamo tutti costretti, non può e non deve essere sacrificato il lavoro di organizzazione capillare e di radicamento territoriale del nostro partito, in attesa di un ritorno ad un pieno ed autentico confronto tra le persone”.

È quanto afferma il neocommissario provinciale di Fratelli d’Italia a Reggio Calabria, Denis Nesci. “Desidero ringraziare la nostra leader, on.le Giorgia Meloni, per la fiducia che ha da sempre riposto nella mia persona, insieme al responsabile organizzazione On.le Giovanni Donzelli. Intendo ringraziare, altresì, chi mi ha preceduto in questo importantissimo ruolo, l’On.le Edmondo Cirielli, il quale, pur da commissario non appartenente al territorio, ha profuso un grandissimo impegno per la crescita di FDI in tutta la provincia di Reggio Calabria. Ancora un grazie al commissario regionale On.Le Wanda Ferro per la stima che mi ha sempre dimostrato, a Fausto Orsomarso, che nella sua veste di dirigente nazionale mi ha sempre sostenuto con grande convinzione, ed al Consigliere Massimo Ripepi, Commissario della città Metropolitana, con il quale lavoreremo in stretta sinergia. Mi metterò a lavorare sin da subito per riorganizzare e rafforzare il partito in provincia di Reggio Calabria al fine di favorire un processo di rinnovamento, necessario per affrontare le nuove sfide alle quali il partito Fratelli d’Italia ed il nostro territorio saranno chiamati. Mi adopererò – aggiunge – affinché il gioco di squadra rappresenti il modus operandi del nuovo gruppo dirigente, avvalendomi di un’interlocuzione ed un confronto costante con i consiglieri regionali, consiglieri metropolitani e comunali ai quali va un grande ringraziamento per il contributo che stanno mettendo in favore di un progetto ambizioso. Saranno loro, insieme al nostro Assessore regionale, l’architrave intorno a cui costruire e rafforzare la presenza sul nostro territorio. Sarà una nuova fase in cui non sarà consentita agibilità politica a chiunque intenderà il partito come uno strumento di rivalsa e interessi personali con cui farsi largo nello scenario politico dell’intera provincia. Lavorerò per costituire un nuovo esecutivo provinciale e per riorganizzare i circoli cittadini in tutti i 96 comuni della provincia e, con il sostegno del commissario di Reggio Calabria, ci adopereremo per allargare il campo a forze nuove, cercando di raccogliere adesioni dal mondo dell’associazionismo e delle professioni, anche con il supporto del movimento giovanile universitario, in particolare di Azione Universitaria, vera forza propulsiva per un partito che vuole crescere e radicarsi in settori importanti della società civile, nella figura del giovane Pasquale Oronzio coordinatore nazionale. Le parole chiave saranno rinnovamento, necessario per dare nuovo slancio ad un progetto così ambizioso, e rispetto, in particolare per chi lavora da tempo per Fratelli d’Italia, nel solo interesse esclusivo dei reggini e del partito. Il futuro, vista la condizione attuale, appare incerto. Ancor di più – conclude Denis Nesci – serve una proposta politica chiara e convincente. Fratelli d’Italia ce l’ha e sono certo che i reggini sapranno apprezzarla ancora di più”.