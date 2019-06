Denis Nesci nell’Esecutivo nazionale di Fratelli d’Italia: “Da qui si parte per crescere ancora insieme”

Dopo il risultato ottenuto alle elezioni europee di maggio, Denis Nesci entra a far parte dell’Esecutivo nazionale di Fratelli d’Italia. Il candidato del partito di Giorgia Meloni ha ottenuto nelle Circoscrizione Sud 51.764 preferenze ed ora si apre a nuove sfide:

“il risultato elettorale del maggio scorso – sostiene – è solo un punto di partenza, dal quale non solo io, ma soprattutto chi mi ha sostenuto deve partire, perché solo restando uniti possiamo cambiare davvero le cose. In particolare sono orgoglioso del risultato ottenuto in Calabria, una delle Regioni più in difficoltà e che, proprio per questo, ha tentato di voltare pagina, votando Fratelli d’Italia e facendomi posizionare al primo posto tra i candidati del partito. Ringrazio Giorgia Meloni per avermi nominato membro dell’Esecutivo nazionale – continua Nesci – da ora inizia una nuova fase per me dentro Fratelli d’Italia, il nostro è un partito in crescita che punta a divenire la forza di centrodestra capace di dare voce anche a chi non aveva una vera e concreta forza a cui destinare il proprio consenso, soprattutto per sfiducia nella politica. Il progetto di governo del Movimento 5 Stelle e della Lega di Salvini sta dimostrando tutta la sua inefficacia ed è per questo che dobbiamo adoperarci per far accrescer la fiducia nei confronti di Fratelli d’Italia. Le debolezze del Governo su temi nevralgici come quello economico-finanziario, sulle politiche sociali, sul lavoro, sulle infrastrutture e sulla sanità, stanno esponendo l’Italia ad alcuni rischi capitali. Ringrazio ancora una volta i miei elettori, senza i quali oggi non sarei qui a parlare come membro dell’Esecutivo di Fratelli d’Italia. Da qui – conclude Nesci – si parte per crescere ancora insieme”.