Denis Nesci Commissario di Fratelli d’Italia a Reggio

“Ringrazio Massimo Ripepi per il lavoro svolto come Coordinatore di Fratelli d’Italia per la città di Reggio Calabria.

Come prevedono le regole del nostro partito, e come richiesto dallo stesso Ripepi che ha dato la sua disponibilità a candidarsi alle prossime Amministrative, la presidente Giorgia Meloni ha proceduto con il commissariamento, affidando la guida del coordinamento cittadino al Commissario provinciale Denis Nesci, al quale rivolgo gli auguri di buon lavoro alla vigilia di un appuntamento elettorale decisivo per il futuro della città metropolitana e di altri importanti Comuni della provincia reggina”. Così la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia Wanda Ferro.