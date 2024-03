Democrazia Sovrana e Popolare si organizza in Calabria: nominati Coordinatori provinciali e responsabili di funzione

Nel congresso fondativo del partito Democrazia Sovrana Popolare celebrato il 27 e 28 gennaio all´hotel Ergife di Roma, sono stati eletti presidente Francesco Toscano e Coordinatore nazionale Marco Rizzo. Tra le linee guida emerse c´è quella di ricostruire il rapporto tra la politica ed i cittadini, attraverso la cinghia di trasmissione della democrazia che è il partito. Si rende, altresì, necessario ripristinare il primato della politica, sulla finanza, burocrazia e tecnocrazia.



Il 25 febbraio, in un incontro di Direzione, sono stati nominati i Coordinatori Regionali e per la Calabria è stato indicato Giuseppe Modafferi.

Per organizzare al meglio le attività del partito in Calabria il Coordinatore, in accordo con il Coordinatore nazionale, ha provveduto a nominare 4 responsabili territoriali e 3 per funzione, ed indicato le aree sulle quali bisogna avviare il confronto politico, interno e con le forze sane della società civile:

• favorire adesione al programma politico che propone il primato della politica sullo strapotere della finanza, che di fatto ha limitato la sovranità degli Stati democratici;

• prendere le distanze dai legacci UE, NATO ed organismi sovranazionali che limitano l´agire democratico nei vari Stati (per esempio OMS);

• analisi e proposte delle problematiche territoriali.

Nell´immediato è importante dare impulso alla raccolta firme per la partecipazione del partito alle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo che si svolgeranno 8 e 9 giugno,

In sede dell’incontro sono stati nominati responsabili territoriali i Coordinatori Provinciali:

• Cosenza: Eugenio Dodaro

• Catanzaro: Rosario Stocco

• Crotone: Fabrizio Pulvirenti

• Reggio Calabria: Maria Luisa Campolo

Ed i responsabili per funzione:

• Luigi Casile: Diritti Dei Disabili

• Antonia Condemi: Cultura

• Domenica Greco: Segreteria del Coordinamento Regionale

Nelle prossime settimane sarà completata l´organizzazione con l´individuazione di referenti territoriali ed altri rilevanti aree funzionali.