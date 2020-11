Demetrio Delfino chiarisce i dubbi: “La persona con disabilità può uscire per la passeggiata quotidiana con un accompagnatore”

In riferimento ad alcune legittime richieste di famiglie con disabili a carico, che chiedono conferma sulla possibilità di far svolgere ai propri cari attività motoria all’aperto, è opportuno ricordare – specifica Demetrio Delfino, assessore al Welfare del Comune di Reggio Calabria – quanto recita il Dpcm del 3 novembre scorso.



Esattamente all’articolo 12, ossia ‘Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità’, al comma 2: ‘Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche all’aperto’.

Quindi, come ben si evince dall’articolo 12 ,il comma due chiarisce ogni dubbio. La persona con disabilità può uscire per la quotidiana attività motoria (passeggiata) con un accompagnatore”. “Naturalmente – osserva Delfino – è buona prassi uscire muniti di autocertificazione e di certificato che ne attesti la disabilità”.