DemA sferza Occhiuto e il centrodestra: “Si vergogni chi fa sciacallaggio politico e campagna elettorale sulla pelle dei tirocinanti”

“Se la Calabria vivesse un’eterna campagna elettorale -secondo i componenti locali di demA – sarebbe probabilmente la regione più sviluppata del mondo. Non è un caso dunque che il candidato di una delle destre più becere di sempre dopo anni di totale silenzio e immobilismo sul tema dei tirocinanti precari della Pubblica Amministrazione abbia all’improvviso annunciato di aver trovato il tempo di occuparsi della cosa e i soldi per sistemare tutto. Dunque dopo averli visti come un fastidio quando sotto la Cittadella settimane fa, unico presente con loro il sindaco di Cinquefrondi e responsabile per il Mezzogiorno di demA Michele Conia, oggi all’improvviso sono il pensiero più importante di Occhiuto e soci. Una vita di sfruttamento e di umiliazioni, precari con famiglie alle spalle e senza alcun futuro, dipendenti demansionati travestiti da tirocinanti e magicamente possono intravedere un futuro roseo. Quando? Casualmente in campagna elettorale. Diffidiamo formalmente chiunque dallo sciacallaggio politico e dalla campagna elettorale sulla pelle dei tirocinanti calabresi! Si vergogni chi per decenni ha ricoperto cariche politiche e non ha mosso un dito per risolvere questi problemi, che ha trattato questi bacini di precarietà e sfruttamento come merce di scambio elettorale, che si ricorda dei problemi delle donne e uomini di Calabria solo qualche mese prima delle elezioni. Gente come Occhiuto, una vita in politica senza uno straccio di risultato anche minimo, che oggi sventola cifre e straparla di milioni trovati senza un minimo di ritegno”. “Come demA Calabria – garantiscono i rappresentanti regionali – continueremo, come abbiamo sempre fatto lontano dalle campagne elettorali perché abbiamo una dignità politica, a sostenere la lotta dei precari e tirocinanti calabresi consci del fatto che la vertenza non si risolve con gli slogan e con i comunicati stampa ma con azioni concrete e con quella voglia di riscatto che vediamo tutti i giorni nella gente che parla con noi”.